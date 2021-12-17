В сборной России объяснили приглашение лыжника-дебютанта на Кубок мира

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко объяснил приглашение Фёдора Назарова на этап Кубка мира в Дрездене.

23-летний Назаров является лидером спринтерского зачёта российских стартов. Он одержал две победы в коньковых спринтах.



«Федерацию лыжных гонок часто обвиняют в том, что мы смотрим только за своими и за сборной. Приглашение Назарова – подтверждение всем, что это не так. Руководство контролирует и тех, кто соревнуется внутри России. Фёдор прекрасно себя проявил на двух спринтерских этапах коньковых ходом. Как следствие, был приглашён на этапы Кубка мира, чтобы посмотреть, как он себя будет чувствовать на международной арене.



Назаров первый раз приезжает на этапы Кубка мира и будет здорово, если он попадёт в очки, то есть в первые 30 мест. Все предпосылки к этому есть. Будем ждать результатов», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.