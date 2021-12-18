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Стали известны соперники Терентьева и Ретивых в 1/4 спринта на этапе КМ в Дрездене

Стали известны соперники Терентьева и Ретивых в 1/4 спринта на этапе КМ в Дрездене
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Российские лыжники Александр Терентьев и Глеб Ретивых узнали соперников по четвертьфинальному раунду спринта, который проходит в рамках четвёртого этапа Кубка мира в Дрездене (Германия).

Ретивых попал в третий забег, а Терентьев – в четвёртый.

Забег 3.

Лука Шанава (Франция)
Глеб Ретивых (Россия)
Рено Же (Франция)
Лаури Вуоринен (Финляндия)
Джеймс Клагнет (Великобритания)
Михаэль Хелльвегер (Италия).

Забег 4.

Александр Терентьев (Россия)
Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия)
Михал Новак (Чехия)
Нийло Мойланен (Финляндия)
Валерио Гронд (Швейцария)
Густаф Берглунд (Швеция).

Отметим, что действующий обладатель «Большого хрустального глобуса», Александр Большунов сенсационно не сумел пробиться в четвертьфинал, став 31-м в квалификации.

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