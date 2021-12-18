Маркус Крамер объяснил провал Александра Большунова в спринте на этапе в Дрездене

Корреспондент Илья Юдин рассказал, как тренер сборной России Маркус Крамер отреагировал на провальное выступление Александра Большунова в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» не сумел пройти квалификацию.

«Маркус Крамер сообщил, что очень сильно удивлён таким результатом Большунова. При этом трасса хорошая, скоростная и рабочая. По мнению Крамера, Большунов проиграл из-за того, что недоработал руками, плохо толкался», — сказал Юдин в эфире «Матч ТВ».

В тридцатку лыжников, преодолевших квалификацию, вошли лишь двое россиян: Александр Терентьев и Глеб Ретивых. В четвертьфинал не прошли Александр Большунов, Денис Филимонов и Фёдор Назаров.