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Маркус Крамер объяснил провал Александра Большунова в спринте на этапе в Дрездене

Маркус Крамер объяснил провал Александра Большунова в спринте на этапе в Дрездене
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Корреспондент Илья Юдин рассказал, как тренер сборной России Маркус Крамер отреагировал на провальное выступление Александра Большунова в спринте на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Действующий обладатель «Большого хрустального глобуса» не сумел пройти квалификацию.

«Маркус Крамер сообщил, что очень сильно удивлён таким результатом Большунова. При этом трасса хорошая, скоростная и рабочая. По мнению Крамера, Большунов проиграл из-за того, что недоработал руками, плохо толкался», — сказал Юдин в эфире «Матч ТВ».

В тридцатку лыжников, преодолевших квалификацию, вошли лишь двое россиян: Александр Терентьев и Глеб Ретивых. В четвертьфинал не прошли Александр Большунов, Денис Филимонов и Фёдор Назаров.

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