Тренер сборной России объяснил, почему Терентьева не заявили в командный спринт в Дрездене
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Тренер сборной России по лыжным гонкам Артём Жмурко рассказал, как себя чувствует Александр Терентьев, ранее не сумевший пробиться в финал спринта на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).
«Было видно, что у него есть силы в полуфинале спринта. Но в створе он потерял равновесие, и это стоило ему выхода в финал.
С Терентьевым ничего серьёзного, но после личного спринта у него было небольшое недомогание и першение в горле. Мы решили не рисковать и не ставить его в командный спринт. Тем более что мы сразу вновь возвращаемся в горы для подготовки к «Тур де Ски», — сказал Жмурко в эфире «Матч ТВ».
Напомним, сегодня, 19 декабря, в Дрездене состоится мужской командный спринт. Начало первого полуфинала запланировано на 12:50 мск.
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