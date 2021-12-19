Лыжные гонки: когда начнётся командный спринт в Дрездене, по какому каналу смотреть

Сегодня, 19 декабря, в рамках четвёртого этапа Кубка мира по лыжным гонкам в Дрездене (Германия) мужчины и женщины пробегут командный спринт свободным стилем. Начало полуфиналов запланировано на 12:00 мск. Их покажет «Матч ТВ».



Финальные забеги стартуют в 14:00. В прямом эфире трансляции пройдут на «Матч ТВ» и Eurosport 2.



В общем зачёте мужского Кубка мира лидирует норвежец Йоханнес Хёсфлот Клебо. Второе место занимает россиянин Сергей Устюгов, третьим идёт его соотечественник Александр Большунов, являющийся действующим обладателем «Большого хрустального глобуса».



У женщин лидирует представительница Швеции Майя Дальквист. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, располагается на седьмой позиции.

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