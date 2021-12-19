Бородавко объяснил неудачу Непряевой и Мацокиной в командном спринте

Тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко оценил выступление россиянок в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Наталья Непряева и Христина Мацокина заняли пятое место.
«Обидно. Счастье было так близко. Наталья Непряева смогла показать очень хорошую скорость и все возможности, которые от неё ожидали в первый день. К сожалению, четыре секунды проигрыша, с которым она уходила со старта, не позволили ей бороться за пьедестал на такой короткой дистанции. Такой проигрыш не отыгрывается. Будем надеяться, что это будет мотивацией показывать себя в дальнейшем и в спринтерских гонках.
Девушки шли в лидирующей группе. Трудно сказать, почему не получилось у Мацокиной. Возможно, были какие-то проблемы с лыжами, какой-то сбой. Трасса тоже находится не в самом лучшем состоянии», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
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