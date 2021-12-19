Легков: бронза в командном спринте — это хорошо. Большунову важно бороться с лидерами
Поделиться
Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков оценил результаты мужской сборной России в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).
«Я доволен результатом — хорошо, что у наших мужчин есть медаль. Медаль есть медаль, поэтому я рад за ребят. То, что наши мужчины в призах — это большой психологический плюс для них.
Говоря о форме Большунова, гонка на гонку не приходится. Александр находится в нормальной форме, и никто в этом даже не сомневается. Большунову важно бежать и бороться с лидерами, что он сегодня и сделал. Александр очень классно провёл свой финишный круг, показал свои качества. Другим спортсменам было непросто за ним держаться», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Комментарии
- 19 декабря 2021
-
16:08
-
15:16
-
15:12
-
15:01
-
14:58
-
14:45
-
14:40
-
14:35
-
14:34
-
14:16
-
14:12
-
13:54
-
13:50
-
13:46
-
13:29
-
13:23
-
13:11
-
13:07
-
13:04
-
12:39
-
12:30
-
11:59
-
11:54
-
10:25
-
09:38
-
09:00
- 18 декабря 2021
-
23:12
-
23:06
-
22:43
-
21:24
-
21:02
-
17:20
-
17:17
-
17:13
-
17:07
Партнерский контент