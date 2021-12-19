Легков: бронза в командном спринте — это хорошо. Большунову важно бороться с лидерами

Олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Легков оценил результаты мужской сборной России в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия).

«Я доволен результатом — хорошо, что у наших мужчин есть медаль. Медаль есть медаль, поэтому я рад за ребят. То, что наши мужчины в призах — это большой психологический плюс для них.

Говоря о форме Большунова, гонка на гонку не приходится. Александр находится в нормальной форме, и никто в этом даже не сомневается. Большунову важно бежать и бороться с лидерами, что он сегодня и сделал. Александр очень классно провёл свой финишный круг, показал свои качества. Другим спортсменам было непросто за ним держаться», — сказал Легков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.