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Сборная Финляндии по лыжным гонкам назвала окончательный состав на «Тур де Ски»

Сборная Финляндии по лыжным гонкам назвала окончательный состав на «Тур де Ски»
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Сборная Финляндии по лыжным гонкам назвала окончательный состав на многодневку «Тур де Ски», которая пройдёт с 28 декабря 2021 года по 4 января 2022 года. В окончательный состав национальной команды вошли 6 мужчин и 7 женщин.

Мужчины: Вилле Ахонен, Пертту Хювяринен, Реми Линдхолм, Ийво Нисканен, Арси Руусканен, Лаури Вуоринен.

Женщины: Анне Кюллёнен, Юханна Матинтало, Кертту Нисканен, Вильма Ниссинен, Эвелийна Пийппо, Криста Пярмякоски, Риитта-Лииса Ропонен.

Для Эвелийны Пийппо, Вилле Ахонена, Реми Линдхолма и Арси Руусканена этот «Тур де Ски» станет первым в карьере.

«Тур де Ски» пройдёт на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями многодневки являются россиянин Александр Большунов (выиграл 2 раза подряд) и американка Джессика Диггинс.

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