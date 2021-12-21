Сборная Швеции по лыжным гонкам назвала предварительный состав на Олимпиаду-2022 в Пекине
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Сборная Швеции по лыжным гонкам объявила предварительный состав на зимние Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай). В предварительный состав попали семь лыжников и шесть лыжниц, в окончательном составе будет по восемь лыжников и лыжниц.
Мужчины: Йенс Бурман, Оскар Свенссон, Маркус Грате, Юхан Хегстрём, Лео Йоханссон, Антон Перссон, Вильям Порома.
Женщины: Фрида Карлссон, Эбба Андерссон, Йонна Сундлинг, Майя Дальквист, Моа Ольссон, Эмма Рибом.
Отмечается, что в предварительный состав сборной Швеции по лыжным гонкам попала бы и Линн Сван, если бы не получила травму.
Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание соревнований.
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