Сборная Швеции по лыжным гонкам назвала предварительный состав на Олимпиаду-2022 в Пекине

Сборная Швеции по лыжным гонкам объявила предварительный состав на зимние Олимпийские игры 2022 года, которые пройдут в Пекине (Китай). В предварительный состав попали семь лыжников и шесть лыжниц, в окончательном составе будет по восемь лыжников и лыжниц.

Мужчины: Йенс Бурман, Оскар Свенссон, Маркус Грате, Юхан Хегстрём, Лео Йоханссон, Антон Перссон, Вильям Порома.

Женщины: Фрида Карлссон, Эбба Андерссон, Йонна Сундлинг, Майя Дальквист, Моа Ольссон, Эмма Рибом.

Отмечается, что в предварительный состав сборной Швеции по лыжным гонкам попала бы и Линн Сван, если бы не получила травму.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля.

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