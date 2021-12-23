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Норвежский чемпион ОИ предупредил о проблеме свою сборную по лыжным гонкам

Норвежский чемпион ОИ предупредил о проблеме свою сборную по лыжным гонкам
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Олимпийский чемпион 2002 года в личном спринте Тур Арне Хетланн предупредил о проблеме сборную Норвегии по лыжным гонкам. По его мнению, национальная команда окажется в непростой ситуации, если лыжники, попавшие на «Тур де Ски», но ещё не отобравшиеся на Олимпиаду-2022 в Пекине, выступят лучше, чем те, кто забронировал себе участие в Играх.

«Защитить можно кого угодно. Но таким образом появляется проблема. На «Тур де Ски» есть опытные спортсмены, которые могут добиться лучших результатов, чем те, которые были отобраны для участия в Олимпийских играх», — приводит слова Хетланна Eurosport.no.

Ранее сообщалось, что Ханс Кристер Холунд, Эмиль Иверсен, Йоханнес Клебо, Симен Хегстад Крюгер, Ховард Солос Тёугбёль и Эрик Вальнес обеспечили себе попадание в состав сборной Норвегии на Олимпиаду.

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.

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