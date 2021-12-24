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Александр Большунов проиграл сёстрам Авериным и Даниилу Медведеву в рейтинге от ВЦИОМ

Александр Большунов проиграл сёстрам Авериным и Даниилу Медведеву в рейтинге от ВЦИОМ
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Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал итоги опроса россиян по 2021 году. В числе прочего опубликован рейтинг спортсменов, в котором первые места занимают гимнастки сёстры Арина и Дина Аверины (4%), теннисист Даниил Медведев (4%) и лыжник Александр Большунов (3%).

В 2021 году Александр Большунов во второй раз выиграл многодневку «Тур де Ски» и во второй раз стал обладателем Кубка мира по итогам сезона. Что касается Медведева, то он впервые в карьере выиграл турнир «Большого шлема», победив Новака Джоковича в финале Открытого чемпионата США, а сёстры Аверины остались без золота на Олимпиаде-2020 в Токио, зато завоевали шесть золотых медалей на двоих на чемпионате мира.

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