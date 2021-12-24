Елена Вяльбе объяснила отсутствие Порошкина в окончательном составе России на «Тур де Ски»

Президент федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды Елена Вяльбе рассказала, почему Илья Порошкин, который как лидер Кубка Восточной Европы мог участвовать в многодневке «Тур де Ски», в итоге не попал в состав команды.

«Дело в том, что участие в многодневке обнуляло бы все очки Порошкина в Кубке Восточной Европы. А он изначально планировал бежать только две гонки в Ленцерхайде. Тренерский штаб вместе со спортсменом приняли решение, что это нецелесообразно.

Вместо «Тур де Ски» Илья отправится на этап Кубка Восточной Европы в Минск, где постарается увеличить своё преимущество в общем зачёте. Если он останется лидером этого турнира, то на следующий год получит право бежать все гонки Кубка мира до января, как было в этом сезоне с Андреем Ларьковым. Этот вариант мы сочли самым оптимальным», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

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