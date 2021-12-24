Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Елена Вяльбе объяснила отсутствие Порошкина в окончательном составе России на «Тур де Ски»

Елена Вяльбе объяснила отсутствие Порошкина в окончательном составе России на «Тур де Ски»
Комментарии

Президент федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды Елена Вяльбе рассказала, почему Илья Порошкин, который как лидер Кубка Восточной Европы мог участвовать в многодневке «Тур де Ски», в итоге не попал в состав команды.

«Дело в том, что участие в многодневке обнуляло бы все очки Порошкина в Кубке Восточной Европы. А он изначально планировал бежать только две гонки в Ленцерхайде. Тренерский штаб вместе со спортсменом приняли решение, что это нецелесообразно.

Вместо «Тур де Ски» Илья отправится на этап Кубка Восточной Европы в Минск, где постарается увеличить своё преимущество в общем зачёте. Если он останется лидером этого турнира, то на следующий год получит право бежать все гонки Кубка мира до января, как было в этом сезоне с Андреем Ларьковым. Этот вариант мы сочли самым оптимальным», — сказала Вяльбе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Шитихиным.

Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021