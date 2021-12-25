Стал известен размер призовых у лыжников на «Тур де Ски»

Стали известны суммы призовых денег, которые лыжники получат на многодневке «Тур де Ски».

Победители общего зачёта лыжной многодневки получат по 55 тысяч швейцарских франков (примерно € 53 000 или 4,4 млн рублей). За второе место в общем зачёте лыжникам выплатят 40 тысяч франков (€ 38 000 или 3,2 млн рублей), за третью позицию полагается 27 тысяч швейцарских франков (€ 26 000 или 2,1 млн рублей).

Победитель спринтерского зачёта получит 6 тысяч франков (€ 5700 или 480 тыс. рублей).

Победителям отдельных гонок достанется 3 тысячи франков (€ 2800 или 240 тыс. рублей), серебряным призёрам – 2 тысячи франков (€ 1900 или 160 тыс. рублей), обладателям бронзовых наград – 1 тысяча франков (€ 960 или 80 тыс. рублей).

Лидер общего зачета «Тур де Ски» дополнительно после каждой гонки будет получать тысячу швейцарских франков (€ 950 или 80 тыс. рублей).

Напомним, с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии пройдёт многодневная лыжная гонка «Тур де Ски».