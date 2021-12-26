Клебо: я не каждый день думаю о золоте Игр, но то, что произойдёт в Китае, беспокоит меня

Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, норвежский лыжник Йоханнес Клебо поделился настроем на грядущие Олимпийские игры – 2022 в Пекине (Китай).

«Я чувствую себя в олимпийском настроении! Я не каждый день думаю о золоте, но то, что произойдёт в феврале в Китае, очевидно, беспокоит меня постоянно. Конечно, приятно быть в таком месте, как Давос, но я здесь не просто так. Олимпийские игры всё ближе. Вот что сейчас у меня в голове, всё остальное отходит на второй план. Моя цель – золото? Ну конечно, но Олимпиада есть Олимпиада. В конечном счёте, дистанция – не так важна, ведь Игры проводятся раз в четыре года», — приводит слова Клебо TV2.

Зимние Олимпийские игры 2022 года пройдут с 4 по 20 февраля. Стоит отметить, что столица Китая станет первым городом, в котором состоится как зимняя, так и летняя Олимпиада (2008 год).