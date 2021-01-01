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Лыжные гонки, «Тур де Ски», 1 января, мужчины, женщины, спринт, Оберстдорф: когда начнётся, по какому каналу смотреть

«Тур де Ски», 1 января: когда начнётся спринт в Оберстдорфе, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 1 января, в рамках второго этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия) мужчины и женщины пробегут спринт классическим стилем. Начало квалификации запланировано на 11:30 мск. Её в прямом эфире покажет «Матч ТВ».

Финальные забеги стартуют в 14:00. Трансляции пройдут на «Матч ТВ» и Eurosport 1.

«Тур де Ски». Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 1:09.28,0.
2. Пол Голберг (Норвегия) +45,0.
3. Александр Большунов (Россия) +47,0.
4. Ийво Нисканен (Финляндия) +1.19,0.
5. Иван Якимушкин (Россия) +1.40,0

Женщины
1. Джессика Диггинс (США) – 51.44.
2. Кертту Нисканен (Финляндия) +0.13.
3. Наталья Непряева (Россия) +0.14.
4. Эбба Андерссон (Швеция) +0.21.
5. Татьяна Сорина (Россия) +0.43.

Действующими победителями «Тур де Ски» являются россиянин Александр Большунов и американка Джессика Диггинс.

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