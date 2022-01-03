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Лыжные гонки, «Тур де Ски», 3 января, женский масс-старт, Валь-ди-Фьемме: когда начнётся, по какому каналу смотреть

«Тур де Ски», 3 января, женщины: когда начнётся масс-старт, по какому каналу смотреть
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Сегодня, 3 января, на третьем этапе лыжной многодневки «Тур де Ски» в Валь-ди-Фьемме (Италия) состоится женский масс-старт на 10 км классическим стилем. Начало соревнований запланировано на 14:40 мск.

В прямом эфире гонку можно будет посмотреть на телеканалах «Матч ТВ» и Eurosport 1.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Общий зачёт. Женщины
1. Наталья Непряева (Россия) — 53.40.
2. Кертту Нисканен (Финляндия) — +0.34.
3. Джессика Диггинс (США) – 0.38.
4. Татьяна Сорина (Россия) — +0.46.
5. Анамария Лампич (Словения) — +0.57.
6. Эбба Андерссон (Швеция) +1.14.
7. Криста Пярмякоски (Финляндия) — +1.20.
8. Тириль Уднес Венг (Норвегия) — +1.21.
9. Юханна Матинтало (Финляндия) — +1.31.
10. Анне Кьерсти Кальво (Норвегия) — +1.39...

Действующими победителями «Тур де Ски» являются россиянин Александр Большунов и американка Джессика Диггинс.

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