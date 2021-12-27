Тренер сборной России рассказал о состоянии Вероники Степановой, снявшейся с «Тур де Ски»

Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин рассказал о состоянии лыжницы национальной команды Вероники Степановой, которая снялась с «Тур де Ски» из-за отравления.
«У Вероники Степановой небольшое недомогание: вчера достаточно сильно болел живот. Сегодня Вероника чувствует себя лучше, но решили не рисковать, потому что есть подозрение на отравление. «Тур де Ски» — это всё-таки не одна гонка, тем более на высоте. Учитывая, что спортсменка молодая, решили, что лучше перестраховаться и пропустить старт.
Спортсменка будет готовиться к следующему этапу. Сейчас долго думали, но фактор того, что первые две гонки будут проходить на высоте и Степанова себя нехорошо чувствовала, может негативно сказаться в будущем. Решили поберечь», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.
Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022 — полное расписание.
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