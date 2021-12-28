«Надеемся, что песка не будет». Елена Вяльбе высказалась об олимпийской трассе в Пекине
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Президент федерации лыжных гонок России, главный тренер национальной команды Елена Вяльбе ответила, передают ли ей информацию об олимпийской трассе российские специалисты, работающие в Китае.
«У них серьёзные контракты, не имеют права оглашать что-то лишнее. Они не могут проехать по всей трассе и прислать нам это. Но знаю, что контракты у них жёсткие. Все, кто имеет информацию, говорят, что снег сухой, перемороженный. Надеемся, что песка не будет.
Мы, кроме как на картинках, трасс не видели. Надеюсь, будет информация, которой с нами поделятся. Что касается вакцинации, то у нас вся команда вакцинирована, некоторые уже ревакцинированы. Мы уже как-то привыкли к ней», — передаёт слова Вяльбе корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
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