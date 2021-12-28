Терентьев: думал, коридор свободен, но француз прыгнул передо мной, и я потерял скорость
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Российский лыжник Александр Терентьев рассказал о полуфинальном забеге спринта на «Тур де Ски».
«Тяжёленькое состояние после высоты, но рабочее. На финишную прямую выходил, думал, коридор свободен, но тут француз прыгает передо мной, и я просто потерял скорость. В четвертьфинале я понимал, что уже не могу бороться за прямой выход и нужно было просто финишировать поближе к лидерам. Тут всё решалось на спусках. Ты можешь как угодно пройти подъём, но тебя всё равно накатывают», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».
«Тур де Ски» – 2022 проходит с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.
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