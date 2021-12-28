Видео: французский лыжник подрезает Терентьева в полуфинале спринта «Тур де Ски»

Французский лыжник Рено Же на финише полуфинального забега в рамках первого этапа «Тур де Ски» встал вперёд россиянина Александра Терентьева в финишном створе, что замедлило ускорение российского лыжника.

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Однако снятие Же не позволило Терентьеву выйти в финал спринта. Александр поднялся на третье место в своём забеге, однако он оказался медленнее первого, что не позволило россиянину стать лаки-лузером.



II полуфинальный забег.



1. Пол Голберг (Норвегия) — 2.41,13

2. Эрик Вальнес (Норвегия) +0,15

3. Александр Терентьев (Россия) +0,84.



«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс.