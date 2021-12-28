Нортуг: соперники Клебо почти сдались заранее

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг оценил победу соотечественника Йоханнеса Клебо в спринте на первом этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария).
«На данный момент Клебо однозначно лучший спринтер в мире. Уже несколько лет все пытаются его догнать. Сегодня было нечто особенное. Йоханнес выглядит отдохнувшим, игривым, таким же элегантным на лыжне, как мы привыкли. Думаю, соперники почти сдались заранее», — приводит слова Нортуга TV2.
«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс. Отметим, что Большунов не сумел пробиться в полуфинал прошедшего спринта.
- 28 декабря 2021
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