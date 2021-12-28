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Лыжные гонки, «Тур де Ски» — 2021/2022: мужчины/женщины, спринт, онлайн-трансляция 28 декабря 2021

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Большунов и сборная России бьются за престижный трофей! LIVE
Ангелина Николаева Андрей Шитихин
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Александр Большунов, лыжные гонки
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В Швейцарии стартует престижная лыжная многодневка. Сможет ли Большунов защитить титул чемпиона и завоевать награду прямо перед Олимпиадой?
"Тур де Ски" - 2021/2022. Полное расписание гонок
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Во вторник, 28 декабря, в Швейцарии стартует престижная лыжная многодневка «Тур де Ски» — 2021/2022. Лидеры сборной России, включая Александра Большунова, вступают в борьбу за престижный трофей прямо перед стартом Олимпиады в Пекине. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию мужского и женского спринтов, которые пройдут в первый день.

Квалификационные забеги стартуют в 13:30. Раунд на выбывание — в 16:00.

Live Андрей Шитихин

Современный «Тур де Ски» идеально подходит спринтерам. Какие шансы и риски есть у лидера сборной России Александра Большунова? Сможет ли он защитить титул чемпиона? Давайте разбираться.

Чемпионы «нормального» «Тур де Ски» не выигрывали Олимпиаду. Но Большунову нечего бояться Чемпионы «нормального» «Тур де Ски» не выигрывали Олимпиаду. Но Большунову нечего бояться
09:55 Андрей Шитихин

У России в спринтах в текущем сезоне не всё гладко. В Дрездене россияне вообще не смогли пробиться в финал, но в Давосе Сергей Устюгов устроил классную зарубу с норвежцами. Сергея на «Тур де Ски» не будет, так что пора и Большунову себя проявлять.

Права на видео принадлежат FIS. Посмотреть его можно на Youtube-канале международной федерации.

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