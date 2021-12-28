Лыжные гонки. «Тур де Ски». Большунов и сборная России бьются за престижный трофей! LIVE

Во вторник, 28 декабря, в Швейцарии стартует престижная лыжная многодневка «Тур де Ски» — 2021/2022. Лидеры сборной России, включая Александра Большунова, вступают в борьбу за престижный трофей прямо перед стартом Олимпиады в Пекине. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию мужского и женского спринтов, которые пройдут в первый день.
Квалификационные забеги стартуют в 13:30. Раунд на выбывание — в 16:00.
Современный «Тур де Ски» идеально подходит спринтерам. Какие шансы и риски есть у лидера сборной России Александра Большунова? Сможет ли он защитить титул чемпиона? Давайте разбираться.
У России в спринтах в текущем сезоне не всё гладко. В Дрездене россияне вообще не смогли пробиться в финал, но в Давосе Сергей Устюгов устроил классную зарубу с норвежцами. Сергея на «Тур де Ски» не будет, так что пора и Большунову себя проявлять.
Права на видео принадлежат FIS. Посмотреть его можно на Youtube-канале международной федерации.
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