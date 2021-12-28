Лыжные гонки. «Тур де Ски». Большунов и сборная России бьются за престижный трофей! LIVE

В Швейцарии стартует престижная лыжная многодневка. Сможет ли Большунов защитить титул чемпиона и завоевать награду прямо перед Олимпиадой?

Во вторник, 28 декабря, в Швейцарии стартует престижная лыжная многодневка «Тур де Ски» — 2021/2022. Лидеры сборной России, включая Александра Большунова, вступают в борьбу за престижный трофей прямо перед стартом Олимпиады в Пекине. «Чемпионат» проведёт для вас онлайн-трансляцию мужского и женского спринтов, которые пройдут в первый день.

Квалификационные забеги стартуют в 13:30. Раунд на выбывание — в 16:00.