Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Лыжи Новости

Норвежский эксперт сравнил Йоханнеса Клебо с Усэйном Болтом

Норвежский эксперт сравнил Йоханнеса Клебо с Усэйном Болтом
Комментарии

Норвежский эксперт по лыжным гонкам Петтер Скинстад прокомментировал победу соотечественника Йоханнеса Клебо в спринте на первом этапе «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария). Второе место занял француз Ришар Жуве, третье — ещё один француз Лука Шанава. Россияне в финале участия не приняли.

«Клебо сегодня напоминал Усэйна Болта в его лучших проявлениях. Он выступает в своём собственном классе», — приводит слова Скинстада TV2.

«Тур де Ски» – 2022 пройдёт с 28 декабря по 4 января на территории Швейцарии, Германии и Италии. Действующими победителями турнира являются россиянин Александр Большунов (выиграл два раза подряд) и американка Джессика Диггинс. Отметим, что Большунов не сумел пробиться в полуфинал прошедшего спринта.

Комментарии
Новости. Лыжи
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021