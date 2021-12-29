Юрий Каминский: лыжный спринт может соперничать по зрелищности с биатлоном

Старший тренер мужской сборной России по биатлону Юрий Каминский, ранее возглавлявший спринтерскую группу в лыжных гонках, высказал мнение о зрелищности лыжного спринта.

«Действительно, спринтерские гонки вообще и спринты, проходящие в городской среде – это очень смотрибельные дисциплины для зрителей. И для популяризации лыжных гонок как вида спорта они очень важны. Лыжный спринт – тот вид программы, который может соперничать по зрелищности с биатлоном.

Сейчас, на мой взгляд, происходит некий спад в развитии этого направления. Если взглянуть на 4-5 лет назад, мы увидим, какая была большая конкуренция в этом виде программы. Сейчас же выигрывают и сражаются за пьедестал в спринте в основном одни и те же персоны.

Конкуренция снизилась, на мой взгляд, из-за того, что произошёл крен в подготовке лыжников в сторону универсальности. В итоге на сегодняшний день чисто спринтерскую группу в составе сборной имеют только норвежцы. И, например, в Дрездене они без своего лидера обыграли и в индивидуальном, и в командном спринте всех, включая французов, которые недавно соперничали с ними почти на равных.

Начал как-то теряться Федерико Пеллегрино. То ли возраст уже подходит, то ли это результат смешанной подготовки. Он в этом году провёл подготовку с российской группой Маркуса Крамера… Но в результате мы уже не видим его острых, взрывных спринтерских качеств, которыми он обладал раньше. И налицо его нынешние проигрыши… Таким ребятам он не проигрывал давно. То ли это стратегический ход и спортсмен рассчитывает добавить в скорости финишного спурта к Олимпиаде, то ли у него просто потеря скорости в угоду выносливости», — приводит слова Каминского Metaratings.ru.