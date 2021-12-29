Эвен Нортуг: если бы я был шведом, я бы уже был в Китае

Лыжник сборной Норвегии Эвен Нортуг посетовал, что, по всей видимости, не попадёт в состав олимпийской национальной команды. Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.

По словам Нортуга, его шансы на попадание на Олимпиаду были бы гораздо выше, если бы он был шведом, а не норвежцем, поскольку там конкуренция в сборной гораздо ниже.

«Если бы я был шведом, я бы уже был в Китае», — приводит слова Нортуга Aftonbladet.

Норвегия имеет право заявить на Олимпиаду восемь представителей мужской сборной. Йоханнес Клебо, Эрик Вальнес, Ханс Кристер Холунд, Эмиль Иверсен, Симен Хегстад Крюгер и Ховард Солос Тёугбёль уже обеспечили себе место в сборной. За оставшиеся две вакансии, помимо Нортуга, борются Дидрик Тенсет, Сьюр Рёте и Пол Голберг.

Кубок мира по лыжным гонкам 2021-2022 — полное расписание.