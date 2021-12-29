Сорин – о бронзе Непряевой: любой подиум девушек из сборной России – хороший результат

Тренер сборной России Егор Сорин прокомментировал бронзу лыжницы Натальи Непряевой в индивидуальной гонке классическим стилем на 10 км в рамках первого тура лыжной многодневки «Тур де Ски».
«Сегодня для нас очень хороший результат. Одна девушка в тройке, две в десятке. Любое попадание девушек из нашей команды на подиум – положительный результат.
Спуск на трассе не сложный, да и скорость сегодня была низкой. У Сориной была проблема с лыжами, очень большая проблема. Она очень много проигрывала лидерам. Если брать последнюю отсечку в 8,7, она проиграла Непряевой 13 секунд, а Нисканен — 11 секунд. Это очень много. И это только там, где спуск, а таких участков два. Повторюсь, проблем с трассой нет, только со скоростью», — сказал Сорин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 29 декабря 2021
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