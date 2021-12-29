В сборной России отреагировали на серебро Большунова в «разделке» на «Тур де Ски»
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал серебро Александра Большунова, которое он завоевал в индивидуальной гонке классическим стилем на 15 км в рамках многодневки «Тур де Ски» на этапе Кубка мира в Ленцерхайде.
Победу одержал финн Ийво Нисканен, бронзовым призёром стал норвежец Пол Голберг.
«Александр смог опередить всех, проиграл только Нисканену, своему прямому сопернику. Отставание не такое большое. Всё идёт нормально. Мы и планировали, что дистанционная скорость у Большунова будет выше, чем спринтерская. Надеемся, что с остальными гонками он прибавит и в спринте. Всё идёт плавно и по плану», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
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