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В сборной России отреагировали на серебро Большунова в «разделке» на «Тур де Ски»

В сборной России отреагировали на серебро Большунова в «разделке» на «Тур де Ски»
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал серебро Александра Большунова, которое он завоевал в индивидуальной гонке классическим стилем на 15 км в рамках многодневки «Тур де Ски» на этапе Кубка мира в Ленцерхайде.

Победу одержал финн Ийво Нисканен, бронзовым призёром стал норвежец Пол Голберг.

«Александр смог опередить всех, проиграл только Нисканену, своему прямому сопернику. Отставание не такое большое. Всё идёт нормально. Мы и планировали, что дистанционная скорость у Большунова будет выше, чем спринтерская. Надеемся, что с остальными гонками он прибавит и в спринте. Всё идёт плавно и по плану», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

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