Терентьев: старался ехать за Якимушкиным, толкал его за палки

Российский лыжник Александр Терентьев прокомментировал своё выступление в индивидуальной гонке классическим стилем на 15 км в рамках многодневки «Тур де Ски» на этапе Кубка мира в Ленцерхайде (Швейцария).

Победу одержал финн Ийво Нисканен, серебро завоевал россиянин Александр Большунов, бронзовым призёром стал норвежец Пол Голберг. Терентьев занял 19-е место.

«Я дождался Якимушкина, проехал с ним два круга. Понимал, что он может помочь мне показать хорошее время. Для меня это лучший результат на Кубке мира в дистанционной гонке. Лыжи работали великолепно, я старался ехать за Иваном, толкал его за палки. У меня никаких сложностей нет, я побегу «Тур де Ски» до финиша», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».