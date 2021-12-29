Якимушкин: Терентьев — красава, толкал меня. Наверное, была бы медаль, но жалел себя

Российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал итоги классической разделки на первом этапе «Тур де Ски».

«Обидно не с точки зрения места. Анализируя гонку сейчас в палатке, я понимаю, что выдал всё на финишной прямой, а в какие-то пару моментов давал слабину на трассе и только потом включался. Если бы я не пожалел себя в этих поворотах, наверное, был бы сегодня с медалью. Это урок на будущее, что не надо такое допускать.

Неплохая гонка. Сегодня, можно сказать, были «бега улиток». Нужно было найти вот эту грань, чтобы оттолкнуться и не сильно толкнуться, чтобы «лицом не сделать». Спасибо большое Сане Терентьеву, которого я догнал. Первый раз за этот год я бегу с кем-то, и кто-то меня толкает, как мужик, в палку, а не сидит. Парень – красава, толкал везде, где мог. Даже когда я вставал, он дотаскивал меня, чтобы мы сократили эти секунды. Была польза и для него, и для меня», — сказал Якимушкин в эфире «Матч ТВ».