Якимушкин: Терентьев — красава, толкал меня. Наверное, была бы медаль, но жалел себя

Российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал итоги классической разделки на первом этапе «Тур де Ски».
«Обидно не с точки зрения места. Анализируя гонку сейчас в палатке, я понимаю, что выдал всё на финишной прямой, а в какие-то пару моментов давал слабину на трассе и только потом включался. Если бы я не пожалел себя в этих поворотах, наверное, был бы сегодня с медалью. Это урок на будущее, что не надо такое допускать.
Неплохая гонка. Сегодня, можно сказать, были «бега улиток». Нужно было найти вот эту грань, чтобы оттолкнуться и не сильно толкнуться, чтобы «лицом не сделать». Спасибо большое Сане Терентьеву, которого я догнал. Первый раз за этот год я бегу с кем-то, и кто-то меня толкает, как мужик, в палку, а не сидит. Парень – красава, толкал везде, где мог. Даже когда я вставал, он дотаскивал меня, чтобы мы сократили эти секунды. Была польза и для него, и для меня», — сказал Якимушкин в эфире «Матч ТВ».
- 29 декабря 2021
-
19:44
-
19:40
-
19:39
-
19:31
-
19:20
-
19:16
-
19:12
-
19:07
-
19:04
-
18:58
-
18:53
-
18:53
-
18:48
-
18:41
-
18:36
-
18:32
-
18:29
-
18:24
-
18:18
-
18:07
-
17:58
-
17:53
-
17:52
-
17:47
-
17:32
-
17:25
-
17:21
-
17:20
-
17:19
-
17:13
-
17:07
-
17:03
-
16:58
-
16:57
-
16:48