Якимушкин: у нас было по одной паре лыж, машина сервисменов сломалась

Российский лыжник Иван Якимушкин прокомментировал итоги классической разделки на первом этапе «Тур де Ски».

«Я набираюсь какого-то опыта. У меня была грань, когда я приезжал сюда только на спринты. Я плохо бегал квалификации, но очень хорошо чувствовал себя в забегах. Но с учётом последних нескольких лет, когда я бегаю здесь исключительно квалификации, это начинает даваться мне чуть легче.

А потом я выхожу: «В смысле? Я домой уже поехал». А вчера я вышел и не мог собраться. В любом случае я прошёл, и это какой-то успех. Сегодня было волнение перед стартом. У сервиса сломалась машина по дороге сюда. Он находится в Германии, а лыжи нашей группы там.

У нас было по одной паре лыж. Это большой успех, что сервис, выбирая из одной пары, всё равно смог, и мы достойно катили и бежали. Спасибо Лёнчику, что справился, несмотря на сложную ситуацию. Я приехал, и он мне сказал, что остальных лыж нет. Я говорю: «В смысле нет?». У меня появилось волнение: как же нет лыж. Это что такое? Кубок мира, а я выбираю из одной пары», — сказал Якимушкин в эфире «Матч ТВ».