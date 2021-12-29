Нортуг: Иверсен может не пробежать ни одной гонки на Олимпиаде

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг прокомментировал неудачный старт сезона для соотечественника Эмиля Иверсена.

На первом этапе «Тур де Ски» Иверсен не сумел отобраться в четвертьфиналы спринта (стал 35-м в прологе) и занял 59-е место в классической разделке на 15 км.

«В данный момент дела обстоят так, что для него всё может закончиться тем, что он не побежит ни одной гонки на ОИ несмотря на то, что попал в команду. На сегодня он не входит в состав ни на одну из дистанций. Эмиль Иверсен – гонщик, которому нравится задавать тон гонке с самого старта, когда он в форме. Мы видим, что ему не хватает скорости и энергичности, которых ему обычно не занимать», — приводит слова Нортуга TV2.