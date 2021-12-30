Иван Якимушкин: на кадре не очень получился, зато в протоколе более-менее

Российский лыжник Иван Якимушкин опубликовал пост в своём «инстаграме» после завершения разделки на первом этапе многодневки «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария). Он занял пятое место, проиграв победителю — финну Ийво Нисканену — 34 секунды.
«На кадре сегодня как-то не очень получился, но зато в протоколе более-менее», — написал Якимушкин.
Пост доступен в «инстаграме» Ивана Якимушкина
В общем зачёте «Тур де Ски» лидирует норвежец Йоханнес Клебо, Якимушкин занимает седьмое место.
Расписание второго этапа «Тур де Ски». Оберстдорф
31 декабря
14:55 мск — масс-старт, женщины, 10 км, свободный стиль.
17:25 — масс-старт, мужчины, 15 км, свободный стиль.
1 января
11:30 — спринт, классический стиль, квалификация, мужчины и женщины.
14:00 — спринт, классический стиль, мужчины и женщины.
- 30 декабря 2021
-
12:28
-
12:04
-
11:32
-
10:14
-
10:08
-
09:56
-
09:52
-
09:44
-
08:12
-
00:58
-
00:39
-
00:17
- 29 декабря 2021
-
23:31
-
22:44
-
22:31
-
22:23
-
22:17
-
22:06
-
21:57
-
20:51
-
20:46
-
20:40
-
20:21
-
20:15
-
20:01
-
20:00
-
19:57
-
19:48
-
19:47
-
19:44
-
19:40
-
19:39
-
19:31
-
19:20
-
19:16