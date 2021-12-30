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Иван Якимушкин: на кадре не очень получился, зато в протоколе более-менее

Иван Якимушкин: на кадре не очень получился, зато в протоколе более-менее
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Российский лыжник Иван Якимушкин опубликовал пост в своём «инстаграме» после завершения разделки на первом этапе многодневки «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария). Он занял пятое место, проиграв победителю — финну Ийво Нисканену — 34 секунды.

«На кадре сегодня как-то не очень получился, но зато в протоколе более-менее», — написал Якимушкин.

Пост доступен в «инстаграме» Ивана Якимушкина

В общем зачёте «Тур де Ски» лидирует норвежец Йоханнес Клебо, Якимушкин занимает седьмое место.

Расписание второго этапа «Тур де Ски». Оберстдорф
31 декабря
14:55 мск — масс-старт, женщины, 10 км, свободный стиль.
17:25 — масс-старт, мужчины, 15 км, свободный стиль.

1 января
11:30 — спринт, классический стиль, квалификация, мужчины и женщины.
14:00 — спринт, классический стиль, мужчины и женщины.

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