Иван Якимушкин: на кадре не очень получился, зато в протоколе более-менее

Российский лыжник Иван Якимушкин опубликовал пост в своём «инстаграме» после завершения разделки на первом этапе многодневки «Тур де Ски» в Ленцерхайде (Швейцария). Он занял пятое место, проиграв победителю — финну Ийво Нисканену — 34 секунды.

«На кадре сегодня как-то не очень получился, но зато в протоколе более-менее», — написал Якимушкин.

Пост доступен в «инстаграме» Ивана Якимушкина

В общем зачёте «Тур де Ски» лидирует норвежец Йоханнес Клебо, Якимушкин занимает седьмое место.

Расписание второго этапа «Тур де Ски». Оберстдорф

31 декабря

14:55 мск — масс-старт, женщины, 10 км, свободный стиль.

17:25 — масс-старт, мужчины, 15 км, свободный стиль.



1 января

11:30 — спринт, классический стиль, квалификация, мужчины и женщины.

14:00 — спринт, классический стиль, мужчины и женщины.