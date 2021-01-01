Кубок мира по лыжным гонкам, спринтерский зачёт: Александр Терентьев вошёл в топ-3

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо, выигравший спринт классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе, увеличил отрыв в зачёте этой дисциплины в Кубке мира. Лучший из россиянин, Александр Терентьев, поднялся на третью строчку.

Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 450.

2. Ришар Жуве (Франция) — 310.

3. Александр Терентьев (Россия) – 280.

4. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — 264.

5. Эрик Вальнес (Норвегия) – 262.

6. Эвен Нортуг (Норвегия) — 232.

7. Лука Шанава (Франция) — 230.

8. Федерико Пеллегрино (Италия) — 212.

9. Глеб Ретивых (Россия) – 167.

10. Пол Голберг (Норвегия) — 142…

12. Александр Большунов (Россия) – 122…

15. Сергей Устюгов (Россия) — 103…

36. Иван Якимушкин (Россия) – 29…

43. Артём Мальцев (Россия) — 20…

54. Илья Семиков (Россия) — 10...

71. Денис Филимонов (Россия) — 1.

72. Фёдор Назаров (Россия) — 1.