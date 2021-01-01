Кубок мира по лыжным гонкам, спринтерский зачёт: Александр Терентьев вошёл в топ-3

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо, выигравший спринт классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе, увеличил отрыв в зачёте этой дисциплины в Кубке мира. Лучший из россиянин, Александр Терентьев, поднялся на третью строчку.
Лыжные гонки. Кубок мира. Спринтерский зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 450.
2. Ришар Жуве (Франция) — 310.
3. Александр Терентьев (Россия) – 280.
4. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — 264.
5. Эрик Вальнес (Норвегия) – 262.
6. Эвен Нортуг (Норвегия) — 232.
7. Лука Шанава (Франция) — 230.
8. Федерико Пеллегрино (Италия) — 212.
9. Глеб Ретивых (Россия) – 167.
10. Пол Голберг (Норвегия) — 142…
12. Александр Большунов (Россия) – 122…
15. Сергей Устюгов (Россия) — 103…
36. Иван Якимушкин (Россия) – 29…
43. Артём Мальцев (Россия) — 20…
54. Илья Семиков (Россия) — 10...
71. Денис Филимонов (Россия) — 1.
72. Фёдор Назаров (Россия) — 1.
- 1 января 2022
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