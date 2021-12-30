Большунов стартует под 5-м номером, Якимушкин — под 6-м в первом масс-старте «Тур де Ски»

Стали известны стартовые номера российских лыжников в гонке с общего старта свободным стилем в Оберстдорфе (Германия) – третьей гонке многодневки «Тур де Ски».
Всего на старт выйдут 80 лыжников. Среди них девять россиян. Пятый номер получил Александр Большунов, шестой – Иван Якимушкин, девятый — Александр Терентьев, 10-й — Денис Спицов. Артём Мальцев выступит под 15-м номером, Илья Семиков – под 16-м, Алексей Червоткин – под 17-м, Андрей Мельниченко – под 22-м и Глеб Ретивых – под 69-м.
Мужской коньковый масс-старт на 15 км начнётся завтра, 31 декабря, в 17:25 по московскому времени. 1 января 2022 года там же, в Оберстдорфе, состоится четвёртая гонка «Тур де Ски» — спринт классическим стилем. Ещё две гонки многодневки – масс-старты классическим и свободным стилем — пройдут в Валь-ди-Фьемме (Италия) 3 и 4 января.
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