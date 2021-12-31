Олимпийский чемпион норвежец Симен Хегстад Крюгер снялся с «Тур де Ски»
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Двукратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный призёр чемпионата мира 2021 года, норвежский лыжник Симен Хегстад Крюгер снялся с многодневки «Тур де Ски». После разделки в Ленцерхайде (Швейцария), в которой норвежец занял 18-е место, он отправился домой, сообщает Nettavisen.
Федерация лыжных видов спорта Норвегии уточнила, что таким и был план участия Крюгера в многодневке. На старте соревнований он не сумел преодолеть квалификацию в спринте. В общем зачёте «Тур де Ски» Симен занимает 20-е место. Лидирует его соотечественник Йоханнес Клебо.
Сборная Норвегии начала многодневку, имея в составе 10 мужчин и 10 женщин. Крюгер стал первым норвежским лыжником, который досрочно завершил борьбу на «Тур де Ски».
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