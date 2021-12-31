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Французский лыжник Лука Шанава обратился к Глебу Ретивых

Французский лыжник Лука Шанава обратился к Глебу Ретивых
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Призёр и победитель этапов Кубка мира, французский лыжник Лука Шанава обратился к россиянину Глебу Ретивых, которому вчера, 30 декабря, исполнилось 30 лет.

Российский лыжник написал в своём «инстаграме»: «30 декабря — 30 лет. Традиционное фото с «Тур де Ски». Хочу поздравить всех с наступающим Новым годом». Шанава отреагировал на пост, обратившись к Глебу: «С днём рождения!»

Сегодня, 31 декабря, на лыжной многодневке «Тур де Ски» стартует второй этап. В масс-старте в Оберстдорфе (Германия) Ретивых стартует под 69-м номером. Гонка начнётся в 17:25 мск. В общем зачёте «Тур де Ски» лидирует представитель Норвегии Йоханнес Клебо. Шанава занимает 47-е место, Ретивых идёт 50-м. Многодневка завершится 4 января.

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