Александр Большунов завоевал серебро в масс-старте на втором этапе «Тур де Ски»

Лыжник сборной России Александр Большунов завоевал серебро в масс-старте на 15 км коньковым ходом на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Победу одержал норвежец Йоханнес Клебо, чей отрыв на финише составил 3,4 секунды.

Бронзу завоевал другой норвежец Сьюр Рёте. Россиянин Иван Якимушкин замкнул первую десятку. Денис Спицов стал 11-м, Андрей Мельниченко — 18-м, Алексей Червоткин — 23-м, Глеб Ретивых — 31-м, Илья Семиков — 32-м, Александр Терентьев — 44-м, Артём Мальцев — 46-м.

«Тур де Ски». Второй этап. Мужчины. Масс-старт

1. Йоханнес Клебо (Норвегия) — 32.26,4

2. Александр Большунов (Россия) +3,4

3. Сьюр Рёте (Норвегия) +4,0

...10. Иван Якимушкин (Россия) +35,2

11. Денис Спицов (Россия) +35,3

...18. Андрей Мельниченко (Россия) +42,0

...23. Алексей Червоткин (Россия) +52,6

...31. Глеб Ретивых (Россия) +58,4

32. Илья Семиков (Россия) +59,4

...44. Александр Терентьев (Россия) +1.11,8

...46. Артём Мальцев (Россия) +1.16,5