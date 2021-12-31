Йоханнес Клебо рассказал, как ему удалось обойти Александра Большунова в масс-старте
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Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, шестикратный чемпион мира, двукратный обладатель Кубка мира, норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо прокомментировал победу в масс-старте на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Серебряным призёром гонки стал действующий чемпион, россиянин Александр Большунов. Третьим финишировал ещё один представитель Норвегии Сьюр Рёте.
«На третьем круге пришлось непросто. Нужно было потерпеть, выйти вперёд и сбивать темп. Ключевое преимущество над соперниками я получил за счёт качественного прохождения спусков», — сказал Клебо в эфире «Матч ТВ».
Завтра, 1 января, в Оберстдорфе пройдут спринтерские гонки. Многодневка «Тур де Ски» завершится в Валь-ди-Фьемме 4 января.
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