«Ничего необычного». Бородавко — о серебре Большунова в масс-старте на «Тур де Ски»
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал серебряную медаль Александра Большунова, которую тот завоевал в масс-старте на втором этапе «Тур де Ски». На финише отставание Большунова от норвежца Йоханнеса Клебо составило 3,4 секунды.
«Трудно сказать, что пошло не так. Надо поговорить с остальными ребятами, потому как гонка у многих не получилась. Лишь после этого можно будет оценивать, почему российским спортсменам не удалось навязать борьбу.
Большунов сегодня второй. Саша постепенно набирает форму: в коньковой гонке он показал хорошую скорость. Ничего необычного. Всё идёт по плану», — рассказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
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