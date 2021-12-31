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«Ничего необычного». Бородавко — о серебре Большунова в масс-старте на «Тур де Ски»

«Ничего необычного». Бородавко — о серебре Большунова в масс-старте на «Тур де Ски»
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал серебряную медаль Александра Большунова, которую тот завоевал в масс-старте на втором этапе «Тур де Ски». На финише отставание Большунова от норвежца Йоханнеса Клебо составило 3,4 секунды.

«Трудно сказать, что пошло не так. Надо поговорить с остальными ребятами, потому как гонка у многих не получилась. Лишь после этого можно будет оценивать, почему российским спортсменам не удалось навязать борьбу.

Большунов сегодня второй. Саша постепенно набирает форму: в коньковой гонке он показал хорошую скорость. Ничего необычного. Всё идёт по плану», — рассказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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Александр Большунов завоевал серебро в масс-старте на втором этапе «Тур де Ски»
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