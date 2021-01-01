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Кубок мира по лыжным гонкам — 2021/2022, мужчины, общий зачёт

Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Йоханнес Клебо увеличил отрыв от Большунова
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Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо после победы в спринте на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе увеличил отрыв от россиянина Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины
1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 696.
2. Александр Большунов (Россия) – 426.
3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 367.
4. Ришар Жуве (Франция) – 343.
5. Сергей Устюгов (Россия) — 315.
6. Александр Терентьев (Россия) – 312.
7. Федерико Пеллегрино (Италия) — 283.
8. Пол Голберг (Норвегия) — 278.
9. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) – 264.
10. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 238...
12. Иван Якимушкин (Россия) — 231...
14. Алексей Червоткин (Россия) — 214...
16. Артём Мальцев (Россия) — 179...
19. Глеб Ретивых (Россия) — 167...
23. Илья Семиков (Россия) — 132...
29. Денис Спицов (Россия) — 112...
58. Андрей Мельниченко (Россия) — 36.
63. Андрей Ларьков (Россия) — 31...
118. Александр Бессмертных (Россия) — 2...
120. Денис Филимонов (Россия) — 1...
123. Фёдор Назаров (Россия) — 1.

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