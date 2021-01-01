Общий зачёт Кубка мира по лыжным гонкам: Йоханнес Клебо увеличил отрыв от Большунова

Норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо после победы в спринте на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе увеличил отрыв от россиянина Александра Большунова в общем зачёте Кубка мира.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт. Мужчины

1. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 696.

2. Александр Большунов (Россия) – 426.

3. Эрик Вальнес (Норвегия) — 367.

4. Ришар Жуве (Франция) – 343.

5. Сергей Устюгов (Россия) — 315.

6. Александр Терентьев (Россия) – 312.

7. Федерико Пеллегрино (Италия) — 283.

8. Пол Голберг (Норвегия) — 278.

9. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) – 264.

10. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) — 238...

12. Иван Якимушкин (Россия) — 231...

14. Алексей Червоткин (Россия) — 214...

16. Артём Мальцев (Россия) — 179...

19. Глеб Ретивых (Россия) — 167...

23. Илья Семиков (Россия) — 132...

29. Денис Спицов (Россия) — 112...

58. Андрей Мельниченко (Россия) — 36.

63. Андрей Ларьков (Россия) — 31...

118. Александр Бессмертных (Россия) — 2...

120. Денис Филимонов (Россия) — 1...

123. Фёдор Назаров (Россия) — 1.