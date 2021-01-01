«Тур де Ски»: расписание и время трансляций
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Сегодня, 1 января, завершился второй этап многодневной лыжной гонки «Тур де Ски». «Чемпионат» предлагает вашему вниманию расписание соревнований и трансляций.
Лыжные гонки. Расписание трансляций «Тур де Ски»
Третий этап. Валь-ди-Фьемме, Италия
3 января
14:40 — масс-старт, женщины, 10 км, классический стиль (Eurosport 1, «Матч ТВ»).
16:50 — масс-старт, мужчины, 15 км, классический стиль (Eurosport 1, «Матч ТВ»).
4 января
13:30 — масс-старт, женщины, 10 км, свободный стиль (Eurosport 1, «Матч ТВ»).
17:25 — масс-старт, мужчины, 10 км, свободный стиль (Eurosport 1, «Матч ТВ»).
Российский лыжник Александр Большунов и представительница США Джессика Диггинс являются действующими победителями многодневки «Тур де Ски».
Комментарии
- 1 января 2022
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