Зачёт лыжного Кубка наций среди женщин: Россия сократила отставание от США

Сборная России благодаря победе Натальи Непряевой в спринтерской гонке классическим стилем на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия) сократила отставание от США в лыжном Кубке наций. Лидерство сохранила сборная Швеции.

Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Женщины

1. Швеция — 2106.

2. Норвегия — 1655.

3. США — 1217.

4. Россия — 1021.

5. Финляндия — 957.

6. Германия — 732.

7. Словения — 560.

8. Швейцария — 440.

9. Италия — 325.

10. Франция — 220.

Непряева после победы возглавила общий зачёт «Тур де Ски». Многодневка завершится 4 января.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». Оберстдорф. Женщины. Спринт. Финал

1. Наталья Непряева (Россия) — 2.36,41.

2. Йоханна Хагстрём (Швеция) — +0,32.

3. Юханна Матинтало (Финляндия) — +0,86.