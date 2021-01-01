Зачёт лыжного Кубка наций среди женщин: Россия сократила отставание от США
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Сборная России благодаря победе Натальи Непряевой в спринтерской гонке классическим стилем на втором этапе многодневки «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия) сократила отставание от США в лыжном Кубке наций. Лидерство сохранила сборная Швеции.
Лыжные гонки. Кубок мира. Кубок наций. Женщины
1. Швеция — 2106.
2. Норвегия — 1655.
3. США — 1217.
4. Россия — 1021.
5. Финляндия — 957.
6. Германия — 732.
7. Словения — 560.
8. Швейцария — 440.
9. Италия — 325.
10. Франция — 220.
Непряева после победы возглавила общий зачёт «Тур де Ски». Многодневка завершится 4 января.
Лыжные гонки. «Тур де Ски». Оберстдорф. Женщины. Спринт. Финал
1. Наталья Непряева (Россия) — 2.36,41.
2. Йоханна Хагстрём (Швеция) — +0,32.
3. Юханна Матинтало (Финляндия) — +0,86.
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