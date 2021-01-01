Нортуг вслед за Большуновым раскритиковал формат нынешнего «Тур де Ски»

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира, норвежец Петтер Нортуг критически высказался о формате нынешнего «Тур де Ски». Нортуг выигрывал «Тур де Ски» в 2015 году.

«Тур де Ски» сейчас не имеет такого статуса, как раньше. Его программа стала проще, призовые меньше. Поэтому спортсмены уже не ставят «Тур» в приоритет. Как вернуть интерес к лыжным гонкам? Раньше у нас были этапы, которые действительно выделялись. «Тур де Ски» был настоящим испытанием на прочность. Сейчас этого не скажешь. FIS составила такую программу турнира, которая позволяет спортсменам бездельничать. Они могут просто прогуляться и подготовиться к Олимпиаде. Они запланировали «Тур де Ски» уровня B, а не A», — приводит слова Нортуга TV2.