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Три российские лыжницы прошли квалификацию в спринте на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе

Три российские лыжницы прошли квалификацию в спринте на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе
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В Оберстдорфе (Германия) в рамках второго этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» прошла квалификация в спринте классическим стилем у женщин.

В четвертьфинал смогли пробиться россиянки Татьяна Сорина (11-е место), Наталья Непряева (14-е) и Христина Мацокина (17-е).

Не смогли попасть в тридцатку лучших Екатерина Смирнова (46-е), Лилия Васильева (47-е), Яна Кирпиченко (54-е) и Анастасия Рыгалина (62-е). Победительницей квалификации стала финка Юханна Матинтало.

Четвертьфиналы стартуют в 14:00 мск.

«Тур де Ски». Общий зачёт. Женщины
1. Джессика Диггинс (США) – 51.44.
2. Кертту Нисканен (Финляндия) +0.13.
3. Наталья Непряева (Россия) +0.14.
4. Эбба Андерссон (Швеция) +0.21.
5. Татьяна Сорина (Россия) +0.43.

Действующей победительницей многодневки является американка Джессика Диггинс, которая в квалификации продемонстрировала седьмой результат.

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