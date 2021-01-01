Три российские лыжницы прошли квалификацию в спринте на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе

В Оберстдорфе (Германия) в рамках второго этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» прошла квалификация в спринте классическим стилем у женщин.

В четвертьфинал смогли пробиться россиянки Татьяна Сорина (11-е место), Наталья Непряева (14-е) и Христина Мацокина (17-е).

Не смогли попасть в тридцатку лучших Екатерина Смирнова (46-е), Лилия Васильева (47-е), Яна Кирпиченко (54-е) и Анастасия Рыгалина (62-е). Победительницей квалификации стала финка Юханна Матинтало.

Четвертьфиналы стартуют в 14:00 мск.

«Тур де Ски». Общий зачёт. Женщины

1. Джессика Диггинс (США) – 51.44.

2. Кертту Нисканен (Финляндия) +0.13.

3. Наталья Непряева (Россия) +0.14.

4. Эбба Андерссон (Швеция) +0.21.

5. Татьяна Сорина (Россия) +0.43.

Действующей победительницей многодневки является американка Джессика Диггинс, которая в квалификации продемонстрировала седьмой результат.