Три российские лыжницы прошли квалификацию в спринте на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе

В Оберстдорфе (Германия) в рамках второго этапа лыжной многодневки «Тур де Ски» прошла квалификация в спринте классическим стилем у женщин.
В четвертьфинал смогли пробиться россиянки Татьяна Сорина (11-е место), Наталья Непряева (14-е) и Христина Мацокина (17-е).
Не смогли попасть в тридцатку лучших Екатерина Смирнова (46-е), Лилия Васильева (47-е), Яна Кирпиченко (54-е) и Анастасия Рыгалина (62-е). Победительницей квалификации стала финка Юханна Матинтало.
Четвертьфиналы стартуют в 14:00 мск.
«Тур де Ски». Общий зачёт. Женщины
1. Джессика Диггинс (США) – 51.44.
2. Кертту Нисканен (Финляндия) +0.13.
3. Наталья Непряева (Россия) +0.14.
4. Эбба Андерссон (Швеция) +0.21.
5. Татьяна Сорина (Россия) +0.43.
Действующей победительницей многодневки является американка Джессика Диггинс, которая в квалификации продемонстрировала седьмой результат.
- 1 января 2022
-
13:06
-
13:06
-
13:05
-
12:59
-
12:59
-
12:58
-
12:51
-
12:46
-
12:38
-
12:27
-
12:25
-
12:13
-
12:13
-
12:05
-
11:58
-
11:57
-
11:50
-
11:35
-
11:29
-
11:08
-
09:58
-
09:00
-
07:14
-
00:57
-
00:47
-
00:24
- 31 декабря 2021
-
23:09
-
22:45
-
22:26
-
21:56
-
21:38
-
21:25
-
21:15
-
21:05
-
21:00