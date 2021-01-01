Муж Сориной пошутил над столкновением Татьяны с Фридой Карлссон в масс-старте
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Муж и личный тренер российской лыжницы Татьяны Сориной, Егор Сорин в «Инстаграме» пошутил над инцидентом, произошедшим во вчерашнем масс-старте коньком на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).
Напомним, Сорина и шведка Фрида Карлссон столкнулись во время прохождения поворота на стадионе, где одновременно оказались многие лыжницы. Представительницы Швеции и России шли в лидирующей группе. В итоге коньковый масс-старт выиграла американка Джессика Диггинс. Второе место заняла Карлссен. Бронзовым призёром, несмотря на сломанную палку, стала Сорина.
В «Инстаграме» Сорин опубликовал фото, где показано, что в его машине играет новый трек Фриды Карлссон «Я не виню Сорину в падении».
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