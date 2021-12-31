В третий день престижной лыжной многодневки пройдут масс-старты. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию мужской и женской гонок.

Лыжные гонки. «Тур де Ски». У Большунова уже есть одна медаль. Будет ли вторая? LIVE

31 декабря в Оберстдорфе продолжится престижная лыжная многодневка «Тур де Ски» — 2021/2022. В третий соревновательный день мужчины будут соревноваться в масс-старте на 15 км, а женщины — на 10 км. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию обеих гонок и поможет разобраться — кто же лидирует в общем зачёте.