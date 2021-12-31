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Лыжные гонки, «Тур де Ски» — 2021/2022: мужчины/женщины, масс-старт, онлайн-трансляция 31 декабря 2021

Лыжные гонки. «Тур де Ски». У Большунова уже есть одна медаль. Будет ли вторая? LIVE
Ангелина Николаева Михаил Чесалин
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Александр Большунов, Тур де Ски — 2021/2022
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В третий день престижной лыжной многодневки пройдут масс-старты. «Чемпионат» ведёт онлайн-трансляцию мужской и женской гонок.
Полное расписание гонок "Тур де Ски" - 2021/2022
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31 декабря в Оберстдорфе продолжится престижная лыжная многодневка «Тур де Ски» — 2021/2022. В третий соревновательный день мужчины будут соревноваться в масс-старте на 15 км, а женщины — на 10 км. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию обеих гонок и поможет разобраться — кто же лидирует в общем зачёте.

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