Тренер сборной России: Терентьев на спусковой части был быстрее Клебо
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Сергей Турышев, помощник старшего тренера сборной России по лыжным гонкам Маркуса Крамера, оценил готовность подопечных к спринтерской гонке на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).
«Перекатали перед забегами все варианты смазки, не знаю, меняли они что-то или нет. Все спортсмены после пролога остались довольны лыжами. Терентьев на спусковой части был быстрее Клебо. Спортсмены сами будут выбирать, как действовать на дистанции – разложить что-то до забегов вряд ли возможно, ведь ситуация может поменяться в любое время», — сказал Турышев в эфире «Матч ТВ».
Квалификацию в спринте преодолели Александр Терентьев, Александр Большунов, Илья Семиков, Артём Мальцев, Иван Якимушкин и Глеб Ретивых.
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