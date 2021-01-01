Александр Терентьев: теперь Клебо всегда будет возвращать долг за Руку
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Российский лыжник Александр Терентьев высказался о противостоянии с норвежцем Йоханнесом Хёсфлотом Клебо в спринте. Они не встретятся в четвертьфинале на втором этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия). Клебо стартует в первом забеге вместе с россиянином Иваном Якимушкиным. Терентьев будет выступать в третьем.
«Теперь Клебо всегда будет возвращать долг за Руку. Но сразу к нему в первый забег… Я выбрал третий», — сказал Терентьев в эфире «Матч ТВ».
В конце ноября Терентьев завоевал золотую медаль в спринте классическим ходом на этапе Кубка мира в Руке (Финляндия). Результат россиянина составил 2.31,90. Он опередил Клебо на 1,18 секунды.
Лыжная многодневка «Тур де Ски» завершится в Валь-ди-Фьемме 4 января.
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