В сборной России оценили победу Непряевой в классическом спринте на «Тур де Ски»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу Натальи Непряевой в спринтерской гонке классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).



«Наталья Непряева грамотно разложила силы. Было заметно, что у Наташи хорошее состояние, да и лыжи здорово работали — всё это в совокупности принесло победу.



Конечно, мы очень рады. Сейчас же всё рассматривается под прицелом на Олимпийские игры. Все текущие старты и проделанную работу обязательно будем анализировать. А сейчас поздравляю Наташу с победой», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Непряева выиграла золото в личной гонке впервые с 8 января 2021 года. В финале в Оберстдорфе выступала ещё одна россиянка Татьяна Сорина, она финишировала шестой. Действующей победительницей многодневки является американка Джессика Диггинс.