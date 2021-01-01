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В сборной России оценили победу Непряевой в классическом спринте на «Тур де Ски»

В сборной России оценили победу Непряевой в классическом спринте на «Тур де Ски»
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Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу Натальи Непряевой в спринтерской гонке классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).

«Наталья Непряева грамотно разложила силы. Было заметно, что у Наташи хорошее состояние, да и лыжи здорово работали — всё это в совокупности принесло победу.

Конечно, мы очень рады. Сейчас же всё рассматривается под прицелом на Олимпийские игры. Все текущие старты и проделанную работу обязательно будем анализировать. А сейчас поздравляю Наташу с победой», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

Непряева выиграла золото в личной гонке впервые с 8 января 2021 года. В финале в Оберстдорфе выступала ещё одна россиянка Татьяна Сорина, она финишировала шестой. Действующей победительницей многодневки является американка Джессика Диггинс.

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Наталья Непряева прокомментировала победу в спринте на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе
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