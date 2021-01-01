В сборной России оценили победу Непряевой в классическом спринте на «Тур де Ски»

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко прокомментировал победу Натальи Непряевой в спринтерской гонке классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).
«Наталья Непряева грамотно разложила силы. Было заметно, что у Наташи хорошее состояние, да и лыжи здорово работали — всё это в совокупности принесло победу.
Конечно, мы очень рады. Сейчас же всё рассматривается под прицелом на Олимпийские игры. Все текущие старты и проделанную работу обязательно будем анализировать. А сейчас поздравляю Наташу с победой», — сказал Бородавко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
Непряева выиграла золото в личной гонке впервые с 8 января 2021 года. В финале в Оберстдорфе выступала ещё одна россиянка Татьяна Сорина, она финишировала шестой. Действующей победительницей многодневки является американка Джессика Диггинс.
- 1 января 2022
-
16:14
-
16:08
-
16:08
-
16:03
-
16:03
-
16:00
-
15:55
-
15:52
-
15:50
-
15:46
-
15:45
-
15:42
-
15:41
-
15:37
-
15:37
-
15:37
-
15:32
-
15:24
-
15:17
-
15:15
-
15:04
-
14:51
-
14:44
-
14:26
-
14:23
-
14:14
-
14:09
-
14:03
-
13:59
-
13:22
-
13:20
-
13:13
-
13:12
-
13:06
-
13:06