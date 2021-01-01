Наталья Непряева прокомментировала победу в спринте на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе
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Российская лыжница Наталья Непряева поделилась впечатлениями от победы в спринтерской гонке классическим стилем на этапе «Тур де Ски» в Оберстдорфе (Германия).
«Не скажу, что это любимая трасса, но неплохо получается. Мне нравится рельеф здесь. Надеюсь, здесь я смогу ещё забежать на подиум. Очень много значит для меня эта победа, я не выигрывала целый год. Это добавляет мотивации, это совершенно другой настрой!» — сказала Непряева в интервью пресс-службе FIS.
Непряева выиграла золото в личной гонке впервые с 8 января 2021 года. В финале в Оберстдорфе выступала ещё одна россиянка Татьяна Сорина, она финишировала шестой. Действующей победительницей многодневки является американка Джессика Диггинс.
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